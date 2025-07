Kolo Muani, ancora contatti tra Juventus e PSG: cosa succede ora

Perchè Kolo Muani va in ritiro con il PSG?

Kolo Muani può tornare alla Juventus?

Finito il Mondiale per Club, finito il prestito di Randal Kolo Muani alla Juventus. Società bianconera che già aveva prolungato il prestito che sarebbe dovuto scadere il 30 giugno fino alla conclusione del Mondiale per Club. Poi però Randal ha dovuto fare ritorno al PSG ed ora attende. Certo è che l'attaccante francese sia fuori dai piani del club parigino e sia in attesa di una sistemazione.Il centravanti francese inizierà il ritiro con il Paris Saint Germain , questo significa che la sua cessione non è così imminente, o meglio, nessuna trattativa è ancora così avanzata da poter evitare il ritiro a Randal. Mercoledì è atteso al centro sportivo del PSG ed inizierà la preparazione verso la nuova stagione. Questo però non significa che non possa fare ritorno alla Juventus.La Juventus dal canto suo sta continuando a lavorare per riportare Randal a Torino nella prossima stagione. Anche nella giornata di ieri com riferito da Sky Sport ci sono stati contatti con il club parigino. Tuttavia il Paris al momento non aprirebbe al prestito con diritto di riscatto ma vorrebbe una soluzione di cessione definitiva per Kolo Muani che non rientra più nei piani del club. I contatti proseguono con la speranza di poter arrivare nelle prossime settimane ad una soluzione.