Kolo Muani al Mondiale per Cub con la Juventus: non c'è l'accordo per la prossima stagione

Kolo Muani al Mondiale per Club con la Juventus: l'annuncio di Comolli

Nella conferenza stampa di presentazione , Damien Comolli , oltre a confermare Igor Tudor sulla panchina, ha chiarito la situazione per, in prestito dal PSG. L'attaccante francese, come già raccontato nei giorni precedenti, resterà alla Juventus anche per il Mondiale per Club. Lo ha dichiarato il nuovo direttore generale, che ha svelato di aver parlato con l'attaccante francese."Sono qui per annunciare che abbiamo fatto un accordo col Psg per il prolungamento del prestito di Kolo Muani, ho parlato con lui settimana scorsa e ha deciso di giocare il Mondiale per Club con la Juventus e rimarrà". Con queste parole Comolli conferma che Kolo Muani sarà a disposizione di Igor Tudor al Mondiale per Club che si disputa negli Stati Uniti.

Kolo Muani alla Juventus la prossima stagione? Le parole di Comolli

Non solo però, perché l'obiettivo della Juventus è trattenere Kolo Muani anche dopo il Mondiale per Club. A proposito di questo però, Comolli ha rivelato che non è stato raggiunto al momento l'accordo con il PSG. "ma sono abbastanza ottimista che riusciremo ad ottenerlo anche per il 2025/26. I, vuole rimanere con noi il giocatore e sono buone notizie anche per la prossima stagione".