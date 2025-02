Un impatto semplicemente devastante. Una storia che non sembra conoscere davvero battute d'arresto. E' la Juventus di Kolo Muani, soprattutto di. Ecco le sue parole a DAZN al termine di Como-Juventus."Siamo contenti perchè abbiamo fatto una buona partita come squadra, ma soprattutto siamo già proiettati verso la prossima partita. Sono molto contento per i gol. Il rigore? Sono un attaccante, non è una grande responsabilità calciare un calcio di rigore, anche perchè è un'opportunità per segnare. L'esultanza con Thuram? Abbiamo celebrato insieme questo gol".