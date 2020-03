Il terzino della Roma, Aleksandar Kolarov, ha parlato ai microfoni del canale Sportklub riguardo l’emergenza Coronavirus, sulla ripresa del campionato e sul rinvio degli Europei: "Il calcio non è una priorità in questo momento. E francamente non so come si possa ricominciare a maggio. Speriamo tutti che possa succedere. Vorrei scendere in campo prima possibile, ma dobbiamo ragionare. Considerando l’Europa League, dovremmo giocare 17 o 18 partite in due mesi. Fisicamente lo sopporteremo in qualche modo, ma vista la situazione in Italia è difficile da attuare".



"Nessuno può saperlo o pianificare qualcosa. In Cina, hanno messo le cose sotto controllo per quattro mesi e il loro regime è molto più rigoroso. Anche se mi piacerebbe che si iniziasse a giocare, sono pessimista. Europeo? Onestamente è quello che mi aspettavo ed è l'unica soluzione logica. La Roma ha vietato 7-10 giorni fa di andare in nazionale a causa del virus. Non sarei stato in grado di venire in Serbia o andare in Norvegia".