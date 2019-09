Il centrocampista spagnolo dell'Atletico Madrid, Koke, prepara la sfida di domani al Wanda Metropolitan in una lunga intervista a Marca. Il polivalente Koke, ha spaziato dall'esterno all'interno come fa sul campo, ma soprattutto ha parlato di Juventus, memore dell'ultimo incontro: "Non provo la voglia di rivincita. Ogni anno è una cosa diversa: domani avremo davanti uno dei migliori club del mondo, con grandi giocatori e, quindi, sarà una grande partita. Però, vogliamo vincere ogni partita, che sia con la Juventus o con chi giocheremo ancora. Cristiano Ronaldo? La Juventus non è solo lui: rispettiamo ogni giocatore bianconero. Speriamo solo che non sia in forma come l'altra volta, vogliamo difendere meglio e impedirgli di segnare".