Koba Koindredi è tra i giovani più interessanti in casa Valencia. Il centrocampista classe 2001 ha esordito con una splendida doppietta in Youth League in casa del Chelsea e ora spera nell'esordio in prima squadra in stagione. E, come racconta Calciomercato.com, è un rimpianto della Juventus: Koindredi (foto da Superdeporte), infatti, è stato accostato con forza ai bianconeri ai tempi del Lens, dopo che il capo degli osservatori Pablo Longoria lo aveva segnalato al club. Il centrocampista, però, è rimasto in Francia e oggi fa le fortune del Valencia.