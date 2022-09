Aria di Uefa Women's Champions League. La Juventus Women affronta le danesi del Køge in trasferta. La gara di ritorno si disputerà allo stadio Moccagatta di Alessandria tra 8 giorni. Per l'occasione Montemurro ritrova Sembrant squalificata nell'ultimo turno di campionato e rientra, seppur solo in panchina Sofie Junge Pedersen. Un problema alla gamba destra nel riscaldamento costringe Gunnarsdottir al forfait: gioca Caruso titolare al suo postoIL TABELLINOMarcatrici: 8' Pokorny (K), 20' Nilden (J): Peyraud-Magnin, Nilden, Lenzini, Sembrant, Boattin; Caruso, Zamanian Grosso; Bonfantini, Cantore, Cernoia.A disposizione: Aprile, Forcinella, Lundorf, Salvai, Duljan, Pfattner, Pedersen, Rosucci, Girelli, Beerensteyn, Arcangeli.: Skiba, Marcussen, Northeim, Obaze, Svendsen, Færge, Pokorny, Jankovska, Uhre Nielsen, Fløe, Carusa.A disposizione: Vingum Andersen, Sorensen, Guldbjerg, Kozlova, Ostenfeld, Stockmar, Kramer, Marcussen, Bellsle, CallesenAmmonite: Carusa (K)SEGUI IL LIVE SU ILBIANCONERO.COMINTERVALLO43'- Grosso servita da Caruso calcia in porta di prima, pallone alto di pochissimo35'- Punizione di Zamanian facile preda del portiere danese23' Ammonita Carusa per fallo su Caruso20'- PAREGGIO JUVE con Zamanian che libera crossa per la testa di Nilden che supera Skiba19'- Zamanian crossa in mezzo, uscita a vuoto di Skiba pallone sui piedi di Bonfantini che calcia fuori8' - Vantaggio Køge con il cross di Carusa per Pokorny che in mezzo all'area sola segna7'- Colpo di testa di Cantore, facile presa per Skiba3'- Ci prova Boattin dal limite dell'area e trova una bella risposta del portiere avversarioCALCIO D'INIZIO