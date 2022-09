La Juventus Women non va oltre il pareggio in Danimarca contro il Køge. Il risultato finale della gara di andata è di 1-1 alla rete di Pokorny risponde Amanda Nilden. Tutto ancora da decidere per la squadra di Joe Montemurro nella gara di ritorno in programma il 28 settembre ad Alessandria. Queste le pagelle:



PEYRAUD-MAGNIN 6,5 - Ne può poco in occasione della rete del Køge. Nel secondo tempo però è protagonista di una bella parata e qualche uscita precisa.



NILDEN 7 - Delle sue è la migliore. Ci prova in ogni modo, copre in fase difensiva e si prende sulle spalle la squadra segnando la rete del pareggio. Una delle poche a salvarsi.



SEMBRANT 5,5 - Si perde in occasione della rete delle danesi. Non di certo la sua miglior partita.



LENZINI 5 - Perde Carusa in occasione del gol del vantaggio e perde anche la concentrazione. Qualche passaggio sbagliato di troppo e un retropassaggio sanguinoso che salva PPM. Si fa anche ammonire sul finale.



BOATTIN 6 - Ci prova, ma non basta. Corre e spinge spesso soprattutto nel primo tempo ma sbaglia parecchi passaggi.



GROSSO 6 - Alcune buone occasioni passano dai suoi piedi, poco concreta. Rispetto alle compagne non si arrende mai Dal 78' Girelli S.V.



ZAMANIAN 5,5 - Suo l'assist per la rete del pareggio di Nilden. Poi come il resto della squadra si spegne, tantissimi palloni persi in mezzo al campo. Dal 86' Duljan S.V.



CARUSO 5,5 - Lotta, fa ammonire Carusa prendendosi il fallo. Schierata a sorpresa per il forfait di Gunnarsdottir dell'ultimo minuto. Dal 61' Beerensteyn fa subito partire un gran tiro che impegna il portiere danese, poi ci prova a mettere la sua esperienza.



CERNOIA 6 - Prova a conquistarsi qualche fallo e ad aiutare le sue compagne. Prova anche una conclusione delle sue ma non gira. Anche lei non è in giornata.



CANTORE 5,5 - Ha sulle spalle il peso dell'attacco ma non riesce mai a farsi vedere. Soltanto un colpo di testa nel primo tempo facile preda di Skiba. Le arrivano anche pochi palloni giocabili. Dal 86' Rosucci S.V.



BONFANTINI 5 - Assente. Di certo non la sua migliore partita. Non riesce ad entrare mai nel vivo dell'azione se non in un'occasione in cui viene fermata bene dalla difesa danese. Dal 61' Pedersen 6,5 entra e prende sulle spalle il centrocampo, ci prova anche con una gran conclusione sul finale che viene deviata in angolo.



All. Montemurro 6 - Forse avversarie sottovalutate. La sua Juve non riesce ad essere cinica sotto porta e torna dalla Danimarca con un pareggio. Il turnover era obbligatorio visti i numerosi impegni. Tutto ancora aperto per il passaggio ai gironi ma serve sicuramente un altro piglio.