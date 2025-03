Koeman: 'Zirkzee non sta meritando la Nazionale. Fa scelte sbagliate'

Getty Images

Brutta notizia per Joshua, ex stella del Bologna e ora attaccante del Manchester United. Il giocatore non è stato incluso nella lista dei convocati della Nazionale olandese per le prossime partite. A spiegarne il motivo è stato direttamente il commissario tecnico Ronald, che in conferenza stampa ha chiarito la sua scelta, lasciando intendere che l'attaccante non abbia ancora raggiunto il livello necessario per entrare stabilmente nel gruppo dell'Olanda.", ha dichiarato Koeman, aggiungendo una critica piuttosto diretta sulle sue capacità decisionali in campo. "In particolare, quando c’è da calciare o fare un passaggio, spesso fa la scelta sbagliata". Parole che evidenziano come, nonostante le qualità del giocatore, ci siano ancora aspetti del suo gioco da migliorare per meritarsi la chiamata in Nazionale. Koeman ha anche sottolineato la situazione attuale della rosa olandese, spiegando che, sebbene ci sia abbondanza di difensori e centrocampisti, le opzioni offensive restano limitate. Tuttavia, secondo il CT, non basta la mancanza di alternative per garantire la convocazione a un giocatore.

"Devi guadagnarti la convocazione, e in questo momento non credo che lo meriti. Potrà farlo in un altro periodo", ha concluso Koeman, lasciando aperta la porta a una possibile chiamata futura per Zirkzee, a patto che l'attaccante migliori le sue prestazioni e dimostri di essere all’altezza del livello richiesto.