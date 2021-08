Dopo la vittoria del Barcellona contro la Real Sociedad nel debutto in Liga e nella prima partita ufficiale senza Messi, l'allenatore Ronald Koeman ha parlato anche dell'esclusione di: "Preferisco avere altri giocatori. Ne abbiamo 27 in rosa, ogni volta devono rimanere fuori in quattro e tutti sanno la propria situazione. Spesso lancio qualche giovane, sono loro il futuro del club. Collado stava per andare a un club belga fino a dieci giorni fa, Demir preferisco averlo in squadra".