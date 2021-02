L'allenatore del Barcellona Ronald Koeman ha commentato l'addio di Luis Suarez, spiegando che sarebbe stata meglio una destinazione diversa dall'Atletico Madrid: "Noi stiamo cambiando, e per questo sarebbe stato meglio che Suarez firmasse per la Juventus piuttosto che per un a nostra rivale - ha detto al The Athletic - Ma la società non poteva fare altro. E' stata una scelta difficile ma importante per dimostrare rispetto verso il giocatore. E a distanza di mesi sono ancora d'accordo con la decisione che abbiamo preso".