Ronald Koeman parla chiaro. L'allenatore del Barcellona ha parlato dopo l'amichevole contro il Girona (3-1), dichiarando ai microfoni di TV3: "Suarez? Ho parlato con lui del suo futuro e stiamo aspettando si capire se rimanga o meno. Se alla fine non trova una squadra e finisce per restare, sarà un giocatore in più della rosa”. Un mezzo passo indietro rispetto alla situazione attuale, nonostante oggi sia arrivata la terza esclusione consecutiva dai convocati. Un segnale importante che conferma la situazione attuale, la vita da separato in casa vissuta fino a qui dall'uruguaiano. Un segnale anche per la Juventus, che però tratta Edin Dzeko, ora il grande favorito per il ruolo di centravanti nella rosa di Pirlo.