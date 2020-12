Non esattamente esaltante l’inizio di stagione dell’ex Juventus Pjanic con la maglia del Barcellona. Semplicemente è una seconda scelta nella testa di Ronald Koeman, che ha parlato proprio della sua situazione in conferenza stampa: “A centrocampo c'è tanta competizione. Contro la Real Sociedad è entrato prima di lui Alena per il semplice motivo che è mancino e in quel frangente avevo bisogno di un giocatore di piede sinistro. Ci sono calciatori che devono aspettare la propria occasione e quando capita devono dimostrare che possono giocare. È lui (Pjanic, ndr) che mi deve far vedere che sto sbagliando".