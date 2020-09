Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, parla di Sergiño Dest, talento dell'Ajax e obiettivo di mercato della Juventus. Queste le sue parole a Catalunya Radio: "È un giocatore per club come il Barcellona. È rapido e bravo palla al piede, potrebbe adattarsi facilmente in qualsiasi club". Frasi decisamente chiare, che possono anche indirizzare il futuro del terzino, spingendo l'acceleratore e battendo sul tempo la Juve.