Luis Suarez è un nome spendibile per il mercato della Juventus. E non è arrivato a salvarlo il nuovo allenatore del Barcellona, Koeman. Nella conferenza stampa di presentazione, il tecnico olandese è stato chiaro: "A me non piace fare nomi e non li farò. Parlerò con il club per cercare di capire cosa è meglio per il Barça. Poi se ci sarà da prendere decisioni saranno prese, ma nomi qui non ne faccio. Bisogna avere rispetto di giocatori che hanno un contratto. A 31, 32, 33 anni un giocatore non è vecchio. Ci sono ventenni che non hanno fame, io voglio gente disposta a dare tutto per il Barça".