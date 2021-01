Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha parlato così del futuro di Messi: "Conosciamo lo stato di salute di Eusebio. Mi auguro che possa riprendersi dal suo problema, do il mio pieno sostegno a lui e alla sua famiglia. Messi sta bene, non ha nessun problema alla caviglia, è felice e ha tanta voglia di vincere. Il suo futuro? Bisogna capire la situazione. Ha fatto un'intervista nella quale ha spiegato di non aver preso ancora nessuna decisione e va rispettato. Ogni giocatore che finisce il suo contratto è libero di scegliere il proprio futuro".