Ronald Koeman contro la panchina della Juve. Una lite scoppiata poco prima del 3-0, che ha visto protagonista l'allenatore del Barcellona e gli juventini in panchina, in particolare Dybala e Portanova. Il tecnico, infatti, si è infuriato con i giocatori, probabilmente per il rigore (netto) concesso ai bianconeri, i ragazzi di Pirlo però hanno risposto. Qualche risata e qualche parola volata, con i più maliziosi che nel labiale di Portanova hanno letto un "vaffa" con risata annessa, qualcun altro un più semplice "ma che fa oh". A calmare tutti il quarto uomo e Tudor.