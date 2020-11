Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, è intervenuto nella tradizionale conferenza stampa e, tra i diversi argomenti toccati, ha parlato anche di Juventus: "Non voglio darmi voti a quello ci pensate voi. Sono arrivato qui in un momento difficile, ho avuto i primi 100 giorni più rilassati in altre società ma sono molto felice di essere qui e metto tutte le mie energie nella squadra. In campionato non meritavamo di perdere tanti punti, in Champions League vincere contro la Juventus ci ha dato fiducia e siamo stati più rilassati nelle partite dopo".