Ronald Koeman è pronto a una vera e propria rivoluzione. Secondo quanto riferito dalla stampa catalana il nuovo tecnico dei blaugrana ha comunicato i nomi dei calciatori che non rientrano più nel progetto: sono Samuel Umtiti, Arturo Vidal, Ivan Rakitic e Luis Suarez.





Sia Suarez che Vidal sono profili accostati in passato alla Juve, che potrebbero divenire delle opportunità di mercato per i bianconeri.