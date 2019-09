Ronald Koeman, allenatore dell'Olanda, parla della prestazione di Matthijs de Ligt contro il Napoli: "Ha fatto fatica contro Lozano e ci sono cose che non hanno funzionato ma non bisogna essere troppo veloci nei giudizi. Potrei farvi vedere i giornali di quando feci il mio esordio con il Barcellona, tutti si chiedevano chi avessero comprato. Voglio dare fiducia ai miei calciatori, le cose non cambieranno. De Ligt giocherà difensore centrale di destra, è chiaro che gli ci vorrà tempo per adattarsi alla Serie A".