Ronald Koeman, allenatore dell'Olanda non sembra preoccupato dallo stato di forma di Matthijs de Ligt finito al centro di qualche critica per il rigore causato contro l'Inter: "Credo che abbia fatto been ad andare in Italia - dichiara il tecnico Oranje in conferenza stampa - ha bisogno di imparare nuovi stili di difesa. Parliamo di un ragazzo che impara presto, anche se sto notando già alcune critiche nei suoi confronti. Sono sicuro che alla Juventus diventerà un calciatore ancora più forte".