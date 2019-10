Ronald Koeman, commissario tecnico della nazionale olandese, ha parlato in conferenza stampa di Matthijs de Ligt e del suo impatto nella Juventus: "Credo debba davvero prendere la mano con un nuovo modo di difendere, è diverso da come giocava all’Ajax. Forse è la scuola italiana. Anche Bonucci ha detto la stessa cosa, che deve adattarsi alla marcatura a zona, perché ora difende diversamente dal modo in cui difendeva con Allegri. Credo che Matthijs abbia bisogno di tempo. È comunque già davvero bravo per l’età. Sarebbe strano se non avesse più nulla da imparare".