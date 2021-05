Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, in un'intervista a De Telegraaf ha parlato del suo centrocampista Frenkie De Jong. Nel farlo, ha nominato anche un difensore loro connazionale che gioca nella Juventus...



Così Koeman: "Ho sempre pensato che De Jong e Matthijs De Ligt, entrambi nazionali dell'Olanda, siano ragazzi fantastici con cui lavorare. Quando sono arrivato qui ho detto subito a Frenkie: questa è la tua seconda stagione, devi fare un passo avanti, niente più passi falsi. Sembra un discorso scortese, ma lui ha capito cosa intendevo. Gli ho detto che doveva assumersi più responsabilità. Sei un giocatore importante, puoi gestire in diverse posizioni, ma devi anche avanzare. Da centrocampista hai una grande accelerazione ed è per questo che devi entrare anche in area!"