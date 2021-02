Leo Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo. Il trittico delle meraviglie, per una volta riuniti sotto lo stesso discorso. A parlarne è il tecnico del Barcellona, Ronaldo Koeman, che ha chiesto la salvaguardia di questi tesori calcistici: "Devi sempre avere i migliori giocatori in campo. Che siano Neymar, Messi, Ronaldo. Ti portano divertimento e qualità. Ma gli arbitri devono difenderli. Il calcio è uno sport di contatto e i giocatori devono sapere che nell'uno contro uno vanno contrastati. Ma se c'è un brutto fallo, gli arbitri devono intervenire". Il tecnico sarà impegnato proprio contro Neymar in questi giorni: si parte domani alle 21 con la sfida del Camp Nou.