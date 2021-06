Almeno un centrocampista. È questa una delle priorità di Massimiliano Allegri per il mercato estivo, che la dirigenza bianconera cercherà di esaudire. Perché la mediana è parsa l’anello debole del gruppo, urge dunque un intervento per irrobustire il reparto. In questa direzione, sta prendendo sempre più corpo il suggestivo ritorno di Miralem Pjanic, in contatto con il tecnico livornese. La conferma di Koeman sulla panchina del Barcellona spinge il bosniaco lontano dalla Spagna, verso l’Italia, tanto che il suo entourage si sarebbe messo in moto per bussare alla porta di tutti i top club europei: Milan e Inter, Roma e Napoli, in primis la Juve.



NODO PREZZO – Allegri sarebbe felice di riabbracciare Mire, anche se il nodo più importante è rappresentato dal prezzo con cui fu ceduto nello scambio con Arhtur, soltanto un anno fa. 60 milioni di euro più 5 di bonus e un ingaggio da circa 8 milioni di euro, cifre fuori portata per chiunque, a meno che il Barça non decida di lasciarlo andare via al prezzo di saldo. l’ostacolo può essere superato impostando un altro scambio oppure attraverso il prestito, ma nel frattempo lo stesso Allegri chiede a Pjanic di non avere fretta.



CONTATTO ALLEGRI-PJANIC - Come riporta Calciomercato.com, il motivo per cui l’opzione Pjanic ha preso subito quota risiede nella decisione di Agnelli di affidarsi in lungo e in largo ad Allegri. In contatto con l’ex Roma, il cui impatto alla Continassa non comporterebbe alcun tipo di periodo di adattamento, né all’ambiente né alla filosofia allegriana. Dunque, il livornese è fortemente favorevole al ritorno di Pjanic, ma solo alle giuste condizioni, economiche e tecniche. Per questo Allegri avrebbe chiesto di temporeggiare, di non correre con i pensieri, perché nel frattempo potrebbero scaldarsi altre piste. Aspettando che i pianeti si allineino e pongano l’operazione ritorno in discesa.