Le parole di Kobra, street artist brasiliano che ha concepito l'artwork della quarta maglia della Juventus, dal sito ufficiale dei bianconeri:



"Quello che esprimiamo, e come lo facciamo, dice molto su quello che siamo. Non possiamo essere la versione migliore di noi se non abbracciamo la diversità, perché le differenze sono ciò che ci rende unici, ed è per questo che adidas e Juventus sono i partner perfetti per lavorare a questo progetto speciale, che spero avrà una risonanza fra la gente. Mi sono divertito molto a creare questo artwork".