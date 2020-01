Sarebbe morto Kobe Bryant. E il condizionale è d'obbligo finché non ci saranno altre notizie in tal senso. A riportarlo è TMZ, ma la notizia ha fatto ormai il giro del mondo: l'ex cestista sarebbe scomparso alle 10 del mattino in un incidente di elicottero a Calabasas, in California. Per il sito specializzato in gossip, nell'incidente sarebbero coinvolte quattro vittime dell'incidente. Altre fonti locali non confermano però la presenza del campione NBA. Non ci sarebbe stata la moglie di Bryant a bordo, Vanessa.