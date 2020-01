Your browser does not support iframes.

"Kobe Bryant è morto in un incidente in elicottero": il sito Tmz.com ha diffuso la notizia del decesso dell'ex stella del basket Nba. Secondo quanto riportato dal sito statunitense, il disastro sarebbe avvenuto nell'area di Calabasas, in California, nella mattinata di oggi: Bryant, 41 anni, era in volo con altre 3 persone, quando l'elicottero è precipitato. L'intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori, sul luogo dell'incidente, non è servito a salvare nessuna delle 5 vittime: secondo Tmz.com, a bordo non era presente Vanessa Bryant, moglie dell'ex cestista, mentre assieme a Kobe sull'elicottero era presente la figlia Gianna Maria, che sarebbe morta nello schianto.



DAL MONDO DEL CALCIO - Anche il mondo del calcio si è stretto attorno al lutto, al dolore. Tutti salutano Kobe: il più grande tra i grandissimi dello sport. I messaggi sono nella nostra gallery dedicata.