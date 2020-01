Risvegliandosi questa mattina, quasi si invidia il fuso orario che ci separa da Calabasas, in California. Perché ieri alle 9.06 di mattina (ora locale) si è schiantato nella contea di Los Angeles un elicottero con nove persone a bordo: tra queste, anche- 41 anni, ex stella della NBA - e sua figlia Gianna, futura cestista, di appena 13 anni. Ecco, loro, in presa diretta, non hanno avuto una notte per pensarci. O meglio, la stanno vivendo forse ora, dopo una giornata piena passata nel rimorso.E invece, un brutto sogno non è stato. Si è spenta una stella, nella nostra lunga notte italiana. Una stella dello sport, una dimostrazione di talento e applicazione, di vittoria. Pensare che Kobe Bryant fosse troppo lontano dalla nostra concezione di sport, è un errore da non fare, ieri, ma ancor più oggi.Una carriera intera spesa in gialloviola, con cinque titoli portati a casa, il record di terzo (ma da un paio di giorni scalato a quarto)Ma ancora, il titolo di MVP, o forse, solo la riconoscenza di aver fatto capire cosa fosse la grandezza per chi, sfortunatamente, non ha mai potuto godersi dal vivo Michael Jordan. Per questo, quando muore una stella, ci sentiamo tutti un po' più nell'ombra.La dimostrazione dell'universalità di Kobe arriva anche dai tanti messaggi di saluto che il mondo dello sport ha voluto mandare. Anche, perché lui, genio della pallacanestro di Filadelfia, proprio nel nostro Paese aveva mosso i primi passi, trascorrendo l'infanzia al seguito del padre Joe,Dispiace un po' di più, perché l'Italia è sempre stata legata a Kobe. Come lo è stato anche il calcio, con lui che, tifoso del Milan, aveva speso qualche giorno a Milanello, ormai una vita fa. Oppure, anche per l'amicizia che lo ha legato ad un altro italiano che, tifosi juventini o meno, possiamo chiamare campione e bandiera: Alessandro Del Piero. L'ex capitano bianconero vive a Los Angeles da anni,. Si potrebbe andare avanti per ore, giorni, mesi e forse si farà così. D'altronde, come ha detto lo stesso Del Piero: "​Per me è stato un modello, è tutto così triste" e con questa patina di tristezza in fondo al cuore, è difficile forse trovare altre parole, che siano sempre giuste, al contrario di quanto ingiusto sia stato questo lutto che ha colpito. Tutti.