La sconfitta per 2-1 di mercoledì nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto ha riportato alla mente degli juventini il ko per 2-0 per mano dell'Atletico Madrid nell'andata degli ottavi di due anni fa, quando i colchoneros, con anche Morata in campo, inflissero questo brutto risultato alla Juventus coi gol, nell'ultimo quarto d'ora, di Gimenez e Godin. Al ritorno sappiamo tutti com'è andata a finire, con la tripletta di Ronaldo a ribaltare tutto, e l'auspicio è che un simile risultato si verifichi. anche il 9 marzo contro il Porto. Intanto, oggi sono passati esattamente due anni da quel tonfo madrileno: era il 20 febbraio 2019.