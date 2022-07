Sarri non ha digerito il KO di ieri: 4-1 in amichevole contro il Genoa, neo retrocesso in Serie B. Il tecnico a Il Messaggero ha spiegato: "Mai più un atteggiamento simile. Non andiamo da nessuna parte con questa presunzione e superficialità". A salvarsi sono solo Immobile e Milinkovic, che avevano confezionato il gol del pari momentaneo. Malissimo la difesa e il resto della squadra.