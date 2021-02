Negli ottavi di finale di Champions League, le 8 teste di serie, ossia le squadre che si sono qualificate come prime dei rispettivi gironi, disputano l'andata in trasferta e il ritorno in casa. Andando a scorrere tutti i risultati delle gare di andata di questa Champions, notiamo che ci sono state solo vittorie fuori casa... tranne una, il successo casalingo del Porto contro la Juventus. Ciò significa che la Juve è l'unica testa di serie ad aver perso nell'andata degli ottavi, mentre tutte le altre 7 (Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Chelsea, Real Madrid, Manchester City, Liverpool e Paris Saint-Germain) hanno vinto.