L'ex attaccante del Milan Patrick Kluivert parla in diretta Instagram con Alex Del Piero che chiede all'olandese: "Per te chi è il Barcellona della Serie A?". Patrick non ha dubbi: "La Juve sta giocando molto bene, ha comprato giocatori importanti, per me c'è distanza con le altre squadre.".L'ex capitano bianconero ha invece dichiarato: ​"Siamo chiusi a casa, aspettiamo che il tempo passi. Non è facile ma bisogna tenere duro. Questa è la situazione. Qui sono partiti un po' in ritardo anche per fare i test. C'è stato meno risposta dell'opinione pubblica ma tutti sono attenti ora". QUI TUTTE LE PAROLE DI ALEX DEL PIERO.