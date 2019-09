"La gente che fa questi cori e post sui social forse dovrebbe andare in prigione. Deve finire, ma non sta a me, non sono così forte da sistemarlo da solo", non è andato per il sottile Justin Kluivert, attaccante classe '99 della Roma, dopo i tanti e deprorevoli episodi di razzismo nel recente periodo in Serie A, parlando ai microfoni di Sky Sports. Anche Miralem Pjanic, centrocampista della Juventus, ne è stato vittima nella serata di ieri, al Rigamonti contro il Brescia.