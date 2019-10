Il giocatore della Roma, Justin Kluivert, ha parlato del proprio connazionale Matthijs de Ligt, nel corso di un'intervista al De Telegraaf. Ecco le parole dell'esterno figlio di Patrick, che ha preso le difese dell'ex compagno all'Ajax: "​Ho letto che persino a lui abbiano detto di essere partito troppo presto, dai. Devi abituarti a una nuova situazione, una nuova squadra. Non tutto va bene entro una settimana. Non funziona così. Non c’è un troppo presto o un troppo tardi. Io stesso ho sperimentato che devi abituarti. Dategli tempo".