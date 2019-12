Jurgen Klopp, manager del Liverpool, freschissimo campione del mondo, parla a Canal Plus del fatto di non aver nessun giocatore della Francia: "Non c’è una ragione particolare per cui non abbiamo francesi. Kylian gioca con il Paris Saint-Germain, mentre Griezmann voleva andare al Barcellona e sappiamo tutti di che grande squadra stiamo parlando. Ci piacerebbe avere in rosa qualche francese, ma la questione è che alcuni di loro costano davvero troppo".