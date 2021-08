L'allenatore del Liverpoolha parlato in conferenza stampa del mercato delle avversarie in Premier League. A differenza di Manchester City, Chelsea e Manchester United, il Liverpool ha infatti chiuso il mercato acquistando soltanto"Non possiamo paragonarci ad altri club che a differenza nostra non hanno limiti sul mercato. Noi possiamo spendere i soldi che guadagniamo ed è così che abbiamo sempre fatto. Non sono sorpreso che gli altri club stiano spendendo invece tutti questi soldi sul mercato. Ai tifosi del Liverpool dico che devono comunque essere soddisfatti per gli ultimi rinnovi".