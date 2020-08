2









Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato a Marca del dualismo tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi: "Cristiano Ronaldo può ritirarsi in qualsiasi momento, ha vinto tutto. Titoli con varie squadre, con la sua nazionale e titoli individuali, ma Messi deve ancora molto al mondo del calcio, non ha vinto nulla di importante per la sua squadra, da quando Xavi e Iniesta si sono ritirati, non ha vinto nulla di importante per il Barcellona, e ora con il "VAR" non è in grado di vincere fuori dal Camp Nou. Alla fine il tempo fa vedere la realtà, Cristiano è il migliore del mondo, Messi forse è il migliore del Barça".