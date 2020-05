“Ci sono cose peggiori nella vita di quella di non diventare campioni. Molte persone intorno a noi hanno grossi problemi, le persone muoiono”. Jurgen Klopp dice la sua. L'allenatore del Liverpool è favorevole alla ripresa della Premier League, che vincerebbe agilmente visto il larghissimo distacco dal Manchester City, ma in un'intervista alla Bild ha dato il proprio punto di vista in caso di un mancato via libera al calcio giocato. Protocolli e allenamenti? Ecco il suo pensiero: “I centri sportivi dei club di Premier saranno i luoghi più sicuri di sempre, nessuno potrà essere contagiato”.