Jurgen Klopp, intervistato da Sport Bild, ha parlato del suo momento e... di Ronaldo. Con una battuta, il tecnico tedesco ha rivelato che dopo la finale del 2018 persa dal Liverpool a Kiev contro il Real Madrid proprio di CR7, ha evitato di 'finanziare' Cristiano. "Da quel giorno, non ho più indossato le mutande di Cristiano Ronaldo. Per alcuni anni le ho comprate di quel marchio, le posseggo ancora, ma non le indosso più da quella partita", le parole di Klopp. Che ha aggiunto un particolare sul suo futuro: "Tornare in Germania? Mi piacerebbe farlo: prima la Nazionale, poi il Bayern Monaco, poi di nuovo il Borussia Dortmund, quindi tornerei a Liverpool per sempre. Non ho idea di cosa accadrà, davvero non lo so. Spero che i prossimi due o tre anni continueranno allo stesso modo, poi deciderò. Anche il ritiro è una possibilità. Tutto è possibile".