Intervistato dal canale Youtube Freekickerz, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha espresso la sua preferenza tra Messi e Cristiano Ronaldo: “Messi è il migliore di tutti, ma Cristiano è il calciatore perfetto. Ho giocato contro entrambi, e posso dire che sono quasi impossibili da marcare. Se dovessi dipingere il giocatore ideale, avrebbe le caratteristiche fisiche di Ronaldo, altezza, velocità e stacco. A questo si aggiungono il suo atteggiamento e la sua professionalità. Ecco il calciatore perfetto”.



SU MESSI – “Lui è più piccolo alla nascita, ma fa sembrare tutto incredibilmente semplice. Per questo motivo, come giocatore mi piace di più. Tutti e due hanno scritto la storia e lasceranno a lungo un’impronta nella storia del calcio. Tanti giocatori in circolazione hanno le loro potenzialità, ma giocare a quei livelli per così tanti anni è qualcosa fuori dal normale. Peccato che anche loro invecchiano”.