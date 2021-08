Parole non banali quelle pronunciate in conferenza stampa dall'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp in conferenza stampa, che ha così commentato la notizia che Cristiano Ronaldo volerà a Manchester dopo aver lasciato la Juventus: "Guardo le vicende di mercato di CR7 esattamente come un normale appassionato di calcio. E penso che se alcune società possono permettersi un acquisto del genere, non si tratta di un affare per il futuro ma di un'operazione per l'immediato. Alcuni club lavorano in questo modo".

Ronaldo sembrava promesso al City, e invece sta per chiudere con lo United.