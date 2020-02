Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato ai microfoni di Rai Sport, ribadendo che la sua favorita per la vittoria della Champions League è la Juve: "Champions? Non penso a difendere il titolo, lo scorso anno non ho cominciato a pensare di vincere la Champions presto, ho cominciato a pensarci seriamente quando abbiamo vinto la semifinale con il Barcellona. Prima pensavamo alle squadre da incontrare come Bayern e Porto. In questo momento, i nostri rivali più grandi sono quelli. Penso all'Atletico Madrid, che affronteremo agli ottavi. In generale, penso che la Juventus abbia la squadra più forte e pensavo avrebbe avuto vita più facile in Serie A. Se guardiamo a chi gioca, a chi è in panchina e persino a chi non va nemmeno in panchina direi che è la squadra più forte d'Europa. Al momento, quindi, per me la Juventus è la favorita".



SU SACCHI - "L'allenatore più importante dal quale ho imparato è Arrigo per tutte le cose che ha fatto con il suo Milan. Quelle cose sono state implementate nella nostra squadra e alla base di tutto quello che faccio c'è ciò che ha fatto Arrigo".