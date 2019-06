La Champions League conquistata a Madrid è soltanto l’inizio: Jürgen Klopp ha le idee chiare e sta già lavorando con la dirigenza del Liverpool per costruire una squadra ancora più competitiva. E, secondo quanto SportBild, uno dei primi obiettivi è Matthijs de Ligt. Sì, ci sarebbero pure i Reds sulle tracce del difensore olandese dell’Ajax, che ha già infiammato l’interesse di tante big in Europa. Dalla Juventus al Barcellona, dal PSG al Manchester United e il Bayern Monaco: tutti vogliono il classe ’99 e Klopp non è da meno. Il Liverpool, per accontentarlo, potrebbe tentare un insperato sorpasso sulle altre concorrenti e assicurarsi De Ligt. Un "regalo" a sorpresa per la Champions vinta al Wanda Metropolitano.