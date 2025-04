Klopp può tornare ad allenare: ecco dove

Jurgen Klopp potrebbe presto dire addio alla scrivania per tornare là dove si sente più vivo: in panchina. Dopo aver lasciato il Liverpool, il tecnico tedesco aveva deciso di prendersi una pausa, salvo poi accettare il ruolo di Global Head of Soccer per il gruppo Red Bull. Un incarico importante, certo, ma forse poco stimolante per un allenatore che ha sempre vissuto di adrenalina e passione.Secondo quanto riportato da UOL Esporte, Klopp sarebbe “esausto e insoddisfatto”, al punto da valutare un passo indietro rispetto al suo nuovo ruolo, assunto solo a gennaio 2025. Le prestazioni del Lipsia e del Salisburgo, entrambe deludenti sia in Champions League che nei rispettivi campionati, non avrebbero aiutato a rafforzare il suo entusiasmo per questo nuovo percorso dirigenziale.

E allora si fa strada l’ipotesi di un clamoroso ritorno in panchina. Due, in particolare, le destinazioni che sembrano affascinarlo: la nazionale brasiliana, orfana di un commissario tecnico dopo l’esonero di Dorival Junior, e il Real Madrid, che potrebbe valutare un cambio dopo l’eliminazione dalla Champions.“Per me, questo è il momento perfetto per fare questo lavoro alla Red Bull. Poi non è detto che in futuro non torni in panchina”, aveva dichiarato Klopp. Ora, quel futuro potrebbe essere molto più vicino.