Stadi a porte chiuse. Ne abbiamo avuto un assaggio prima dell’emergenza coronavirus, ieri la Bundesliga ce ne ha ricordato la loro impressionante desolazione. È tutta un’altra cosa, vedere il Dortmund esultare senza il suo Muro Giallo è piuttosto spaesante, ma per Jurgen Klopp non è un dramma, anzi, la magia del calcio resta tale e quale. Intervistato dalla Bbc, il tecnico del Liverpool ha detto la sua sugli stadi senza pubblico: “Tutti quanti abbiamo iniziato a giocare senza tifosi e amiamo il calcio non per l’atmosfera che c’è nello stadio. Dovremo giocare a porte chiuse per qualche mese, ma questo non vuol dire assolutamente che il calcio non sia più quel meraviglioso gioco che è. Spero che in Germania funzioni la ripartenza, e che si possa fare in egual modo anche in Inghilterra”.