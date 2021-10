Jurgen, allenatore del Liverpool, ha commentato così l’acquisizione delda parte del consorzio guidato dal Public Fund dell’Arabia Saudita: "Non voglio parlarne troppo di loro, ma non ci possono essere due opinioni sulle preoccupazioni sui diritti umani in Arabia Saudita. Non c’è dubbio su questo. Perché è stato permesso nonostante tutti i dubbi? Non te lo so dire. Dovrebbe spiegarlo altra gente. Se parliamo solo di calcio, a lungo termine saranno una superpotenza. È il terzo club che conosco che appartiene a un paese e una delle famiglie più ricche del mondo.Il Newcastle si è garantito un ruolo dominante nel mondo per i prossimi 20 o 30 anni".