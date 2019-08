Jurgen Klopp ha parlato del futuro di Dejan Lovren, difensore nel mirino di Roma e Milan non convocato per la Supercoppa Europea: "Non so se andrà via. Non l'ho convocato perché ha l'influenza, come sapete. Per quanto riguarda il suo futuro, sinceramente non so nulla". Il giocatore può andare proprio ai giallorossi, che così potrebbero allontanarsi dalla corsa a Daniele Rugani. La Juve deve comunque cedere un esubero in difesa, e l'ex Empoli è stato individuato come vittima sacrificale della necessità di plusvalenze bianconera. Dunque, un nuovo 'nemico' per Paratici. Che in queste ore frenetiche prova a piazzare i giocatori in sovrannumero.