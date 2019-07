Jurgen Klopp via da Liverpool? No, almeno non per il tecnico tedesco. Ecco le sue parole dalla Notre Dame University: “Non riesco a immaginare il giorno in cui non sarò più manager del Liverpool, ma non è importante. Non voglio mai trovarmi in una situazione in cui le persone sono infastidite dal fatto che io sia ancora qui. È la verità. Nel calcio capita questa sensazione perché devi sempre essere in una situazione win-win. Adesso tutto va al 100%, vedremo per quanto tempo sarà così. Ho tre anni di contratto, va tutto alla grande. Adoro questa squadra. Il gruppo è buono, ho l’età giusta per fare quello che devo fare. Ai proprietari piace quello che faccio, a me piace quello che stanno facendo loro. Non me ne andrò prima che il contratto finisca. Abbiamo tempo per prendere una scelta, non c’è bisogno di farlo ora".