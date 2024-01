KLOPP ALLA JUVENTUS? IL PASSATO

È una notizia di pochi istanti fa, che sta scuotendo il mondo calcistico quella dell'addio di Jurgenalla panchina deldopo il suo approdo ai Reds nel 2015. Una storia d'amore lunga, fatta di trionfi. Con il club di Premier Jurgen ha vinto rispettivamente una coppa di Lega, una Coppa d'Inghilterra, un campionato, una Community Shield ma non solo. Anche una Champions League, una Coppa del Mondo per Club e una Supercoppa UEFA. In passato però Jurgen era stato anche accostato alla panchina della Juventus.Era il 2019 quando Massimilianolasciava la Juventus e quindi si scatenava la ricerca del sostituto. Individuato poi in Maurizio. Tra i nomi caldi però per la panchina bianconera c'era anche quello di Jurgen Klopp, fino ad arrivare alla smentita del tecnico tedesco che in conferenza stampa aveva tuonato: "Mi piace molto il campionato italiano ma sono cavolate", allontanando così ogni voce di mercato. Non solo però, anche nel 2023 era tornato a farsi strada il nome di Jurgen, voce che però non ha mai trovato conferme.